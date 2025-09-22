Scuola Valditara | Grande sfida educativa ma anche esistenziale

"Da qui parte ufficialmente quella sfida che è l'essenza della scuola, la nostra scuola costituzionale: accompagnare ciascuna ragazza e ciascun ragazzo verso la scoperta, lo sviluppo e la realizzazione di se'. Non è solo una grande sfida educativa, ancor più profondamente è una grande sfida esistenziale che interpella ogni dirigente docente dipendente del ministero e chi vi parla". Cosi' il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, aprendo il suo intervento alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico, che si svolge all'istituto Rossini di Napoli. "Il sistema della scuola è innanzitutto una grande comunità di persone - prosegue - Un'applicazione concreta del dettato della nostra carta costituzionale, che individua nella persona un valore supremo e inalienabile. 🔗 Leggi su Iltempo.it

