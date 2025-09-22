Scuola treni bus | disagi a Parma per lo sciopero contro la guerra a Gaza

Treni regionali cancellati, studenti a casa e bus a spasso per la città a intermittenza. Mattinata nel caos per i cittadini parmigiani, rimasti intrappolati nel disagio derivante dallo sciopero generale indetto dall’Unione sindacale di base contro la guerra a Gaza. L’agitazione riguarda tutti i. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

