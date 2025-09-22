Scuola Mattarella a Napoli per l’inuauguazione del nuovo anno

Ildenaro.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è a Napoli per inaugurare l’anno scolastico nell’ambito della cerimonia nazionale “Tutti a Scuola”. Una presenza che assume un valore simbolico fortissimo: mettere la scuola al centro dell’agenda nazionale, riconoscerne il ruolo decisivo nella lotta alla dispersione scolastica, nella promozione della formazione e nella difesa della legalità come principio cardine della cittadinanza attiva. In questa cornice, si inserisce l’arrivo per la prima volta a Napoli di BITUS 2025 nella prestigiosa Città della Scienza in programma dal 1 al 3 ottobre. CoopCulture, co-organizzatore dell’evento insieme a Tappeto Volante – I Mercanti d’Arte S. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

