Scuola italiana ogni anno la stessa vergogna | dalla sicurezza quasi inesistente al personale insufficiente ai fondi pubblici persi chissà dove

La verità è semplice: ogni settembre si riparte nello stesso modo, con dirigenti che tappano buchi, famiglie che protestano, operatori allo stremo. E istituzioni che fanno spallucce Sicurezza a pezzi, personale insufficiente, fondi dispersi. La scuola italiana è diventata una roulette russa

Dal 2013, in tutte le scuole pubbliche il vecchio registro cartaceo è stato sostituito da un registro elettronico: un progetto costato 48 milioni e che ha portato a digitalizzare le aule della scuola primaria italiana.

Mattarella: "Ogni anno mi reco in una scuola per vivere con gli studenti l'inizio delle lezioni, è importante" - Il presidente del Consiglio Sergio Mattarella, come riporta Ansa, in visita in Slovenia, ha parlato dell'inizio dell'anno scolastico

In Italia ogni studente a scuola costa 11.000 euro all'anno: a sorpresa non siamo il fanalino di coda dell'OCSE - Nel nostro Paese l'istruzione assorbe il 3,9% del PIL, contro una media OCSE del 4,7%: se scorporiamo la spesa tra scuola e università si scopre che è quest'ultima ad essere davvero deficitaria