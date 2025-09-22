Scuola evacuata a Milano dopo l' esondazione del Seveso blackout e allagamenti nella zona di Niguarda

A Milano esonda il Seveso: evacuata una scuola a Niguarda. Allagamenti, blackout e disagi in città dopo le forti piogge. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Scuola evacuata a Milano dopo l'esondazione del Seveso, blackout e allagamenti nella zona di Niguarda

SICUREZZA A SCUOLA. 25 febbraio 2022 Prove di evacuazione: scenario incendio. Plessi di via Pisa, Via Teano ed "E. Fermi" Con il R.S.P.P. arch. S. Galiano - facebook.com Vai su Facebook

