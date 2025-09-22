Scrive un ricorso con l'IA e riceve 500 euro di multa l'esperta | Il lavoro dell'avvocato è insostituibile

Una ricorrente è stata sanzionata con 500 euro di multa dal Tribunale di Torino per aver usato l'IA nella redazione di un documento. Fanpage.it ha chiesto all'Avvocato Luisa di Giacomo, esperta in diritto e nuove tecnologie e Presidente co-fondatrice di CyberAcademy Srl, se e come l'IA può essere utilizzata nell'esercizio del diritto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

