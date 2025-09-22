Scritte intimidatorie sul comitato elettorale di Fratelli d' Italia Non abbiamo paura

“Messaggi minatori sul bandone del nostro comitato elettorale, l’ennesimo atto di intimidazione contro Fratelli d’Italia a Firenze. Qualcuno vorrebbe impedirci persino di fare campagna elettorale, ma non ci faremo intimidire”. A denunciarlo sono Jacopo Cellai e Sheila Papucci, rispettivamente. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

