Scotte, infornata di infermieri. Entreranno in 24 per il turn over. Arrivano anche nove Oss.

Un'infornata di personale alle Scotte. Di cui c'è grande bisogno perché fra pensionamenti e turn over, addetti che chiedono la mobilità verso altre strutture sanitarie, le 'caselline' altrimenti restano vuote. A parlare, dando uno spaccato della situazione al policlinico, sono alcune recenti delibere. Fra le ultime quella che dispone l'assunzione a tempo indeterminato di ben 24 infermieri-area professionisti della salute e dei funzionari. Attingendo, in questo caso, alla graduatoria approvata per l'Azienda ospedaliera-universitaria con determina Estar del 9 ottobre scorso. Che si può utilizzare appunto per l'inserimento definitivo di tali professionalità.

