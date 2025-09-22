Scoppia un incendio in un magazzino di pneumatici a Rovato il sindaco ai cittadini | Non state all'aperto

Un magazzino di pneumatici è andato a fuoco in un seminterrato a Rovato (Brescia) nel pomeriggio del 22 settembre. Le fiamme hanno raggiunto il tetto dell'edificio. In attesa dei rilievi di Arpa Lombardia sulla qualità dell'aria, il sindaco ha disposto alcune misure precauzionali. Una persona è stata portata in ospedale per una intossicazione da monossido. 🔗 Leggi su Fanpage.it