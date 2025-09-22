Scoperta sostanza che inverte l'osteoporosi in test di laboratorio | speranze per farmaco innovativo

Un team di ricerca internazionale ha identificato una sostanza che è in grado di rendere forti, robuste e resistenti le ossa in modelli murini, invertendo anche la condizione di osteoporosi. Il composto, chiamato AP503, potrebbe diventare il principio attivo di un farmaco rivoluzionario per ripristinare la densità ossea. Ne beneficerebbero milioni di persone, in particolar modo donne in post menopausa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

