Scoperta shock in un campo | la Polizia scova un nascondiglio di fucili e revolver

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato di Ravenna ha rinvenuto diverse armi nascoste in una zona di campagna. Gli operatori della Squadra mobile, nell’ambito di una più ampia attività di polizia finalizzata al contrasto del traffico illecito di armi, con verifiche in diverse località della. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: scoperta - shock

“Lo ha fatto per anni sui bambini”. L’orribile scoperta nell’asilo, un paese intero sotto shock

Don Matteo trovato morto così: un paese intero sotto shock, l’orribile scoperta dietro il dramma

Ragazza scomparsa dal resort, la scoperta shock: cresce la paura

Ritrovamento shock in soffitta: scoperta una bomba della Grande Guerra - facebook.com Vai su Facebook

Scoperta shock in un campo: la Polizia scova un nascondiglio di fucili e revolver; Villa Pamphili, vittime identificate come madre quarantenne e figlia di sei mesi | Dall'autopsia nessuna lesione sul corpo della donna; Vive per anni con il fratello morto in casa: shock e sconcerto a Galbiate.

“Aveva 47 vipere velenose e 5 tartarughe esotiche nella borsa”: la scoperta shock della polizia dopo aver arrestato un uomo alla dogana - I funzionari doganali lo hanno trovato in possesso di dozzine di rettili vivi nascosti nel bagaglio. Riporta ilfattoquotidiano.it

Pistoia, maxi blitz al campo nomadi: scoperta discarica di rifiuti pericolosi - Pistoia, 23 maggio 2025 – È scattata alle prime luci dell’alba del 23 maggio una vasta operazione di polizia giudiziaria al campo nomadi di via Ciliegiole, noto come “ex campo volo”, dove è stata ... Secondo lanazione.it