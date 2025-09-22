Scoperta discarica abusiva a Priverno
Priverno, 22 settembre 2025 – Priverno, scoperta discarica abusiva a due passi dal Castello di San Martino, dall’Abbazia di Fossanova e dal fiume Amaseno. Una distesa di sacchi di plastica pieni di rifiuti domestici, vecchi sanitari abbandonati e materiali provenienti da ristrutturazioni edilizie: è questo lo scenario rinvenuto dai volontari ittici ed ecozoofile della FIPSAS lungo la Strada Provinciale San Martino, a pochi metri dal bosco del Castello di San Martino, a circa 250 metri dal fiume Amaseno e a soli 1,5 km dalla storica Abbazia di Fossanova (1163-1208). Un luogo di grande valore naturalistico e culturale, frequentato da visitatori e turisti, oggi deturpato da una discarica a cielo aperto che rappresenta non solo un grave danno ambientale, ma anche una deplorevole cartolina di ingresso per la città di Priverno. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: scoperta - discarica
Scoperta maxi discarica abusiva a Zibido: 50 bidoni di cibo scaduto a due passi dal laghetto
Tivoli Terme (Roma), scoperta discarica abusiva: area sequestrata dai carabinieri
Scoperta discarica abusiva a Calderara, denunciato 60enne: rischia 26mila euro di multe
CRIMINALITA' Napoli, scoperta una grotta-discarica nel rione Sanità: era il cimitero delle moto rubate - facebook.com Vai su Facebook
Maxi-operazione a Primavalle, scoperta discarica illegale https://ilfaroonline.it/2025/09/18/maxi-operazione-a-primavalle-scoperta-discarica-illegale/618233/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news #notizie #cronaca - X Vai su X
Scoperta discarica abusiva a Priverno; “Emergenza eternit”: scoperte due discariche a cielo aperto a Priverno; Canoni enfiteutici sui terreni di Priverno e Pontinia, i cittadini ora pagano.
Torre Guaceto, scoperta discarica abusiva nella riserva: indagini in corso - La scoperta è avvenuta nell’ambito dell’ordinario servizio di monitoraggio della riserva a opera del personale del Consorzio di Gestione ... Si legge su leccesette.it
Primavalle, sequestrata discarica abusiva: oltre 6 mila metri quadri di rifiuti e degrado - Durante un intervento di demolizione di manufatti abusivi, gli agenti della polizia hanno trovato circa 10 metri cubi di materiali illecitamente sversati ... Lo riporta roma.corriere.it