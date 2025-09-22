Scoperta discarica abusiva a Priverno

Priverno, 22 settembre 2025 – Priverno, scoperta discarica abusiva a due passi dal Castello di San Martino, dall’Abbazia di Fossanova e dal fiume Amaseno. Una distesa di sacchi di plastica pieni di rifiuti domestici, vecchi sanitari abbandonati e materiali provenienti da ristrutturazioni edilizie: è questo lo scenario rinvenuto dai volontari ittici ed ecozoofile della FIPSAS lungo la Strada Provinciale San Martino, a pochi metri dal bosco del Castello di San Martino, a circa 250 metri dal fiume Amaseno e a soli 1,5 km dalla storica Abbazia di Fossanova (1163-1208). Un luogo di grande valore naturalistico e culturale, frequentato da visitatori e turisti, oggi deturpato da una discarica a cielo aperto che rappresenta non solo un grave danno ambientale, ma anche una deplorevole cartolina di ingresso per la città di Priverno. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it