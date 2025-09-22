Scontro frontale fra auto 4 feriti in ospedale | paura per 2 bambini

Bologna, 22 settembre 2025 – Paura ieri, a metà pomeriggio, a Cento per un incidente che ha visto finire all’ospedale quattro persone, tra cui due bambini. Tutto è accaduto in via Modena, una strada già più volte teatro di scontri purtroppo anche fatali. Stavolta, fortunatamente, le cose sono andate in maniera diversa e tutti i coinvolti se la sono cavata con ferite di media gravità. Teatro dello scontro, il tratto che da Cento, all’altezza della rotonda di via Curato, va verso San Matteo della Decima. Stando a una prima sommaria ricostruzione dei fatti, che dovrà ovviamente trovare riscontro dalle indagini e dai rilievi della polizia locale, una Range Rover arrivava dalla rotonda quando, per cause in corso di accertamento, poco dopo essersi immessa sulla strada ha urtato la fiancata dell’auto che sopraggiungeva dalla parte opposta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

