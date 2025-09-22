Scontro auto-trattore ancora paura sulla Tangenziale ovest

Tempo di lettura: < 1 minuto Incidente senza gravi conseguenze questo pomeriggio sulla Tangenziale Ovest tra l’ingresso Stazione Centrale e lo svincolo con Santa Clementina. Per cause in corso d’accertamento si sono scontrati una Ford e un trattore agricolo. Solo tanta paura per i conducenti, soccorsi sul posto dal personale del 118. Ad effettuare i rilievi del sinistro i Carabinieri del Comando Provinciale. Solo pochi giorni fa sulla medesima arteria un centauro ha perso la vita in un drammatico incidente che vide coinvolte tre autovetture. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Scontro auto-trattore, ancora paura sulla Tangenziale ovest

