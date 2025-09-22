Scontro auto-moto sulla via Litoranea a Marina di Pisa | grave una 49enne

Un brutto incidente stradale si è verificato dopo le ore 13 a Marina di Pisa, lungo la via Litoranea. Secondo quanto si apprende, un'auto e una moto si sono scontrate all'altezza del Bagno Gabbiano. A rimanere gravemente ferita è stata una donna di 49 anni, trasportata in codice rosso. 🔗 Leggi su Pisatoday.it