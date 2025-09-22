Scontri violenti per Gaza tra i manifestanti anche la super vip italiana | Si è portata la figlia

Tra migliaia di studenti, lavoratori e attivisti scesi in piazza a Milano per lo sciopero generale pro Gaza c’era anche Ambra Angiolini. L’attrice ha scelto di manifestare in prima persona, sotto la pioggia battente, insieme al lungo corteo partito da piazzale Cadorna e diretto verso la Stazione Centrale. Sul suo profilo Instagram, Ambra ha pubblicato alcuni video che la ritraggono immersa nella folla con la kefiah in testa, tra bandiere palestinesi e slogan «Free Palestine». Nelle stories, l’attrice ha sottolineato la necessità di non rimanere in silenzio davanti al dramma che si sta consumando in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Scontri violenti per Gaza, tra i manifestanti anche la super vip italiana: “Si è portata la figlia”

