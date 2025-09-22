Scontri tra manifestanti e polizia ai cortei per Gaza | guerriglia a Milano autostrada bloccata a Bologna
Cortei e manifestazioni in tutta Italia per lo sciopero generale di oggi, lunedì 22 settembre, per Gaza e la Palestina. In alcune città la situazione è degenerata in scontri tra polizia e manifestanti. A Milano i disordini più importanti. Gli scontri a Milano: foto e videoNella zona della. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: scontri - manifestanti
Serbia, scontri tra polizia e manifestanti antigovernativi a Belgrado
Serbia, scontri tra polizia e manifestanti antigovernativi: 79 arresti
Scontri a Napoli per il Click Day con i disoccupati: decine di feriti, tra cui 8 poliziotti, 2 manifestanti arrestati
Filippine, scontri tra manifestanti e polizia a Manila - X Vai su X
Filippine, scontri tra manifestanti e polizia a Manila - facebook.com Vai su Facebook
Cortei per Gaza: manifestanti sui binari a Torino, scontri a Milano, bloccata autostrada a Bologna - Sciopero per Gaza: a Marghera la polizia apre gli idranti sul corteo (Video); Scontri tra manifestanti e polizia ai cortei per Gaza: guerriglia a Milano, autostrada bloccata a Bologna; Sciopero Gaza, oggi l’Italia in piazza. Milano, scontri con la polizia. Bologna, bloccata la A14.
ProPal scatenati, assalto alla stazione di Milano: scontri con la polizia. Odio e violenza da Roma a Napoli - Tensione questa mattina, durante il corteo per Gaza a Milano, quando un gruppo di manifestanti ha dato l'assalto alla Stazione Centrale ed ... Da iltempo.it
Scontri alla Stazione Centrale di Milano durante il corteo pro Gaza - Vetrate distrutte, idranti contro la polizia e cariche di alleggerimento: la tensione esplode nella galleria delle Carrozze ... Si legge su laprovinciadivarese.it