Scontri stazioni e autostrade bloccate e università occupate | l’Italia scende in piazza per Gaza – Le foto delle manifestazioni
Tutta Italia è stata scossa oggi dalle manifestazioni a supporto di Gaza. Da nord a sud, la penisola si è riempita di cortei e presidi per la popolazione palestinese, molte scuole hanno chiuso e numerosi scioperi hanno inficiato sul trasporto pubblico. In alcuni casi le manifestazioni si sono rivelate pacifiche, ma in altre città la protesta ha preso una piega violenta, sfociando in scontri con la polizia. La politica ha condannato fermamente gli episodi di vandalismo e l’interruzione dei servizi essenziali. A Bologna i manifestanti hanno bloccato l’autostrada, a Roma la stazione Termini e molte vie del centro, mentre a Milano la stazione Centrale è diventata un luogo di guerriglia urbana. 🔗 Leggi su Open.online
