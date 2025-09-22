Scontri stazioni e autostrade bloccate e università occupate | l’Italia scende in piazza per Gaza – Le foto delle manifestazioni

Open.online | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutta Italia è stata scossa oggi dalle manifestazioni a supporto di Gaza. Da nord a sud, la penisola si è riempita di cortei e presidi per la popolazione palestinese, molte scuole hanno chiuso e numerosi scioperi hanno inficiato sul trasporto pubblico. In alcuni casi le manifestazioni si sono rivelate pacifiche, ma in altre città la protesta ha preso una piega violenta, sfociando in scontri con la polizia. La politica ha condannato fermamente gli episodi di vandalismo e l’interruzione dei servizi essenziali. A Bologna i manifestanti hanno bloccato l’autostrada, a Roma la stazione Termini e molte vie del centro, mentre a Milano la stazione Centrale è diventata un luogo di guerriglia urbana. 🔗 Leggi su Open.online

Scontri, stazioni e autostrade bloccate e università occupate: l’Italia scende in piazza per Gaza - Le foto e i video delle manifestazioni; Idranti e lacrimogeni, caos in tangenziale e Stalingrado: otto fermati| VIDEO; Manifestazione pro-Pal in tutta Italia, a Milano assalto alla stazione centrale, scontri con la polizia. Meloni: indegno.

L'Italia in piazza per Gaza, c'è lo sciopero generale. Scontri a Milano, bloccata l'Autostrada a Bologna - Dai treni alle scuole, dal trasporto locale alla sanità, a rischio stop numerosi servizi. Scrive ansa.it

In piazza per Gaza: bloccati porti, stazioni e autostrade in tutta Italia - La protesta, generalmente pacifica, degenera in alcuni casi in momenti di tensione e in scontri con le forze dell’ordine. Segnala milanofinanza.it

