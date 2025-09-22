Scontri pro Gaza alla Centrale polemica politica su protesta e violenza

Le violenze divampate all’interno della Stazione Centrale di Milano durante il corteo filopalestinese hanno spinto governo e opposizioni a pronunciarsi con toni netti, riaccendendo il confronto su diritto di sciopero, ordine pubblico e solidarietà internazionale. Dalla piazza alle istituzioni La manifestazione di sostegno alla popolazione di Gaza, convocata in concomitanza con lo sciopero nazionale, è . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Scontri pro Gaza alla Centrale, polemica politica su protesta e violenza

In questa notizia si parla di: scontri - gaza

Gaza, guerra tra Netanyahu e l’esercito sull’occupazione: due anni di scontri iniziati con il fallimento del 7 ottobre

Gaza, continuano scontri tra Netanyahu e Idf, riservisti: “Siamo al collasso, reduci non ricevono cure adeguate, non vivranno a lungo”

Israele, continuano scontri fra Netanyahu e Idf, generale Zamir: "Per distruggere Gaza City ci vorrà un anno, ci sarà crisi di riservisti"

Sciopero per Gaza, Meloni: "Sedicenti 'pacifisti', immagini scontri indegne" - X Vai su X

Ottanta città in piazza per #Gaza. Scontri a #Milano, #Meloni: devastazione da sedicenti pacifisti In 20mila nella Capitale. Stop ai porti di #Genova, #Livorno e #Marghera. Bloccate tangenziale a #Roma e autostrada a #Bologna. Le reazioni agli incidenti - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero generale per Gaza, a Milano violenti scontri manifestanti-forze ordine. DIRETTA; Cortei per Gaza, tensioni tra manifestanti e forze dell'ordine in tutta Italia - Schelin a Meloni: Condanniamo le violenze di Milano, lo abbiamo sempre fatto, siamo contro la violenza politica. Aspettiamo che Meloni condanni i crimini di Netanyahu a Gaza; L'Italia in piazza per Gaza, c'è lo sciopero generale. Scontri a Milano, bloccata l'Autostrada a Bologna.

Scontri a Milano tra corteo pro Gaza e polizia alla Stazion - Gaza si è scontrato con la polizia nella galleria delle Carrozze alla stazione centrale. Lo riporta tg24.sky.it

Milano, in Stazione Centrale scontri tra manifestanti e polizia. VIDEO - Parte dei manifestanti del corteo pro Gaza ha lanciato oggetti e parti di impalcature verso la polizia. tg24.sky.it scrive