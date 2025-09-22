Scontri per Gaza tra i manifestanti anche la vip italiana | Si é portata la figlia

https:tvzap.itpersonaggi-tv Personaggi TV. Milano è stata scenario di una delle manifestazioni più partecipate degli ultimi mesi in solidarietà con la popolazione palestinese. Tra le migliaia di persone che hanno sfilato sotto la pioggia battente, spiccava la presenza di Ambra Angiolini, che non si è limitata a un sostegno virtuale ma ha scelto di esserci fisicamente, portando con sé anche la figlia. Leggi anche: Guerriglia per Gaza, partono cariche e manganellate: panico in stazione Leggi anche: Harry e Carlo, arriva la doccia fredda: “Il sovrano non torna indietro” L’attrice tra i manifestanti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

