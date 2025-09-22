Scontri nella notte al secondo corteo per Gaza | cariche e lacrimogeni sui manifestanti

Si conclude con i manganelli e i lacrimogeni, la giornata di mobilitazione per la Palestina a Brescia. Il secondo corteo della giornata, coda della grande manifestazione che questa mattina ha portato in strada 10mila persone, si è trasformato in diversi momenti in scontro tra le forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

