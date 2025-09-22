Scontri in stazione Centrale a Milano tra polizia e Pro Pal
Momenti di tensione si sono verificati oggi durante il corteo per Gaza a Milano quando un gruppo di giovani vestiti di nero ha cercato di entrare nella fermata della metropolitana della Stazione Centrale ed è venuto a contatto con la Polizia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: scontri - stazione
PALESTINA - SCONTRI A PADOVA La polizia carica le persone che stavano entrando in stazione per bloccare il traffico ferroviario in solidarietà alla popolazione sterminata a Gaza. Dopo le cariche, circa millecinquecento persone si muovono in corteo sel - facebook.com Vai su Facebook
Corteo per Gaza a Milano, caos in Stazione Centrale: manganellate della polizia, lacrimogeni e turisti in fuga; Cortei per Gaza: manifestanti sui binari a Torino, scontri a Milano, bloccata autostrada a Bologna - Almeno 30mila i manifestanti in corteo a Roma; Oggi lo sciopero per Gaza: tutte le notizie. A Milano scontri in Stazione Centrale, a Bologna bloccata l’autostrada. A Marghera la polizia apre gli idranti. Diretta tv.
Corteo a Milano per Gaza, manifestanti provano a entrare in stazione Centrale: scontri con polizia - Durante il corteo del 22 settembre a Milano per Gaza, alcuni manifestanti hanno provato a entrare in stazione Centrale passando per la metropolitana. Secondo youmedia.fanpage.it
Sciopero oggi per Gaza, migliaia in piazza per lo sciopero generale. Milano, tensioni in stazione Centrale. Bologna: bloccatate tangenziale e autostrada - Lo sciopero generale indetto per lunedì dalle sigle sindacali di base, in segno di solidarietà con ... Segnala ilmessaggero.it