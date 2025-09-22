scontri in stazione centrale a milano tra polizia e pro pal

Momenti di tensione si sono verificati oggi durante il corteo per Gaza a Milano quando un gruppo di giovani vestiti di nero ha cercato di entrare nella fermata della metropolitana della Stazione Centrale ed è venuto a contatto con la Polizia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

