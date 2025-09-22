Scontri e proteste del 22 settembre condanna unanime della politica Meloni | Violenze che nulla hanno a che vedere con la solidarietà

ABBONATI A DAYITALIANEWS Sciopero generale tra disagi e violenze. Lo sciopero generale del 22 settembre, organizzato dai sindacati di base contro la guerra e l’occupazione israeliana di Gaza, ha portato a stazioni occupate, strade bloccate e scontri con la polizia in molte città italiane. Alla protesta si sono aggiunti i danni causati dal maltempo, soprattutto a Milano, aggravando i disagi per pendolari e viaggiatori. La politica, da destra a sinistra, ha espresso condanna unanime per le violenze: secondo molti leader, queste azioni «non aiutano la popolazione di Gaza» e danneggiano i cittadini italiani. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Scontri e proteste del 22 settembre, condanna unanime della politica, Meloni: “Violenze che nulla hanno a che vedere con la solidarietà”

In questa notizia si parla di: scontri - proteste

Proteste in Serbia, scontri e violenze a Belgrado e altre città

Istanbul, proteste per la pubblicazione di una vignetta su Maometto: scontri con la polizia

Kenya, proteste anti governative a Nairobi: gli scontri con la polizia

Proteste per Gaza, scontri tra manifestanti e polizia alla Stazione Centrale di Milano | Gli studenti bloccano diverse università #gaza #sciopero #università #roma #torino #22settembre - X Vai su X

Violenti scontri nelle Filippine durante le proteste contro la corruzione - facebook.com Vai su Facebook

Cortei per Gaza, tensioni tra manifestanti e forze dell'ordine in tutta Italia - Manifestanti entrano a La Sapienza e occupano Lettere; Sciopero generale per Gaza, a Milano violenti scontri manifestanti-forze ordine. DIRETTA; Scontri tra manifestanti e polizia ai cortei per Gaza: guerriglia a Milano, autostrada bloccata a Bologna.

Milano, il corteo per Gaza si trasforma in una guerriglia urbana: scontri tra polizia e manifestanti in stazione – I video - È a Milano che le proteste di oggi, lunedì 22 settembre, in solidarietà al popolo palestinese hanno assunto i tratti più violenti. Secondo open.online

Sciopero per Gaza, scontri tra pro Pal e polizia a Milano. Tangenziale bloccata a Roma - A Napoli e Torino a fuoco immagini di Meloni e Netanyahu Scontri a Milano con gue ... Segnala adnkronos.com