Scontri cortei pro Gaza Conte | Condanno violenze ma Governo ascolti grido stop genocidio – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 22 settembre 2025 "Oggi migliaia e migliaia di cittadini sono scesi in piazza per dire stop al genocidio. Ovviamente condanniamo i fatti di violenza che non sono mai condivisibili. Li condanniamo con fermezza come pure mostriamo solidarietà agli agenti che sono rimasti feriti. Però attenzione: il governo si concentri su quello che è un grido diffuso a favore dello stop al genocidio", lo ha detto il leader dei 5 stelle, Giuseppe Conte. I M5s Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: scontri - cortei
Cortei per Gaza: scontri con la polizia a Milano, bruciate foto di Meloni e Netanyahu in varie città
Scontri tra manifestanti e polizia ai cortei per Gaza: guerriglia a Milano, autostrada bloccata a Bologna
Cortei Gaza, guerriglia a Milano: manifestanti tentano irruzione in stazione, scontri con la polizia. Lancio pietre, cariche e lacrimogeni
Manifestazioni e scontri, Salvini propone la cauzione preventiva: ma si può davvero fare? #salvini #corteo #propal #milano #22settembre https://tgcom24.mediaset.it/politica/salvini-cauzione-cortei-manifestazioni-diritto_103841030-202502k.shtml… - X Vai su X
«Impediremo che si ripeta e chiederemo una cauzione a chi organizza cortei e manifestazioni, in caso di danni pagheranno di tasca loro». Lo ha detto il leader della Lega e vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini al Tg1 dopo gli scontri nelle manifestazion - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero Gaza, oggi l’Italia in piazza. Milano, scontri con la polizia. Bologna, bloccata la A14; Cortei per Gaza, tensioni tra manifestanti e forze dell'ordine in tutta Italia - Lancio di bottiglie e scontri a Brescia; L'Italia in piazza per Gaza, c'è lo sciopero generale. Scontri a Milano, bloccata l'Autostrada a Bologna.
Scontri a Milano tra corteo pro Gaza e polizia alla Stazion - Gaza si è scontrato con la polizia nella galleria delle Carrozze alla stazione centrale. Scrive tg24.sky.it
Sciopero per Gaza in diretta, l’Italia in corteo: pesanti scontri a Milano, bloccate la stazione Termini a Roma e l’autostrada a Bologna - Le ultime notizie sullo sciopero generale per Gaza oggi, 22 settembre, e gli aggiornamenti sulla guerra in diretta ... Segnala fanpage.it