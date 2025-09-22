Scontri cortei pro Gaza Conte | Condanno violenze ma Governo ascolti grido stop genocidio – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 22 settembre 2025 "Oggi migliaia e migliaia di cittadini sono scesi in piazza per dire stop al genocidio. Ovviamente condanniamo i fatti di violenza che non sono mai condivisibili. Li condanniamo con fermezza come pure mostriamo solidarietà agli agenti che sono rimasti feriti. Però attenzione: il governo si concentri su quello che è un grido diffuso a favore dello stop al genocidio", lo ha detto il leader dei 5 stelle, Giuseppe Conte. I M5s Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online