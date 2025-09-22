Scontri alla manifestazione per Gaza a Milano diversi fermati e 60 agenti feriti Tensioni anche a Bologna

Sono oltre una decina i manifestanti fermati per i disordini di oggi durante la manifestazione pro Gaza, dove sono rimasti feriti o contusi una sessantina di esponenti delle forze dell’ordine, dei quali 23 già portati in ospedale e certificati. Al momento alcune centinaia di persone sono ferme in via Vittor Pisani di fronte alla polizia in tenuta antisommossa. Manifestazioni in almeno 75 città,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Scontri alla manifestazione per Gaza a Milano, diversi fermati e 60 agenti feriti. Tensioni anche a Bologna

In questa notizia si parla di: scontri - manifestazione

Scontri per click-day a Napoli, manifestazione davanti tribunale

Norwich, scontri a manifestazione anti-immigrazione fuori da un hotel per richiedenti asilo

Scontri alla manifestazione anti remigration summit, 10 anarchici identificati

Scontri a #Milano, presso la Stazione Centrale, nel corso della manifestazione a sostegno della popolazione di Gaza e della Global Sumud Flotilla. A Marghera intanto la polizia ha aperto gli idranti sui manifestanti. A Bologna il corteo ha bloccato l'Autostrada. - X Vai su X

Sky tg24. . Scontri a Milano durante la manifestazione a favore della popolazione di Gaza e della Global Sumud Flotilla. Con un fitto lancio di lacrimogeni, la Polizia ha di fatto sgomberato il gruppo di manifestanti che, da circa due ore, cercava di entrare nella - facebook.com Vai su Facebook

L'Italia in piazza per Gaza, c'è lo sciopero generale. Scontri a Milano, bloccata l'Autostrada a Bologna; Corteo per Gaza a Milano, caos in Stazione Centrale: manganellate della polizia, lacrimogeni e turisti in fuga; Milano, scontri in Stazione Centrale durante la manifestazione per Gaza. FOTO.

Sciopero per Gaza, scontri tra pro Pal e polizia a Milano. Tangenziale bloccata a Roma - A Napoli e Torino a fuoco immagini di Meloni e Netanyahu Scontri a Milano con gue ... Da adnkronos.com

Sciopero per Gaza, scontri a Milano in Centrale tra manifestanti e polizia - Scontri a Milano durante la manifestazione a sostegno di Gaza e la Palestina in zona Centrale tra manifestanti e polizia. Secondo ilmattino.it