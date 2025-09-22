scontri a milano tra corteo pro gaza e polizia alla stazion

A Milano il corteo di manifestanti pro-Gaza si è scontrato con la polizia nella galleria delle Carrozze alla stazione centrale. I presenti hanno lanciato oggetti verso gli agenti, che hanno risposto con cariche di alleggerimento. I manifestanti hanno anche utilizzato gli idranti a disposizione della stazione contro la polizia. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

