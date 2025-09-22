Scivola in Trebbia 90enne soccorso a Bobbio
Poco dopo le 17:30 del 22 settembre la stazione monte Alfeo del soccorso alpino è stata attivata dalla Centrale Operativa del 118 per intervenire nel comune di Bobbio presso il ponte Gobbo dove un uomo (che si trovava a monte del ponte) a seguito di un probabile malore è scivolato sul greto del. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
