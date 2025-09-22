Scippato della collanina paga per riaverla e viene minacciato con pezzi di vetro
Si era addormentato dopo una serata in un locale di Bolzano quando è stato svegliato da un uomo che gli stava letteralmente sfilando la catenina che aveva al collo. Protagonista della vicenda un giovane che, accortosi di quanto accaduto, ha chiesto spiegazioni a chi aveva la sua collanina in mano. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
In questa notizia si parla di: scippato - collanina
Festa di compleanno da dimenticare: 14enne scippato all’uscita del locale, strappata la collanina d’oro
Scippo a Paternò in via Bellia: una donna derubata della collanina davanti al figlio. Bloccato da cittadini e commercianti, l’uomo è stato preso in consegna dai Carabinieri. Indagini su altri colpi in città. - facebook.com Vai su Facebook
Sfreccia in monopattino e strappa una collanina dal collo di un ragazzo: scippo a Torino https://ift.tt/TGcMrUf - X Vai su X
Scippato della collanina, paga per riaverla e viene minacciato con pezzi di vetro.