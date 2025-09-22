Scippato della collanina paga per riaverla e viene minacciato con pezzi di vetro

Trentotoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si era addormentato dopo una serata in un locale di Bolzano quando è stato svegliato da un uomo che gli stava letteralmente sfilando la catenina che aveva al collo. Protagonista della vicenda un giovane che, accortosi di quanto accaduto, ha chiesto spiegazioni a chi aveva la sua collanina in mano. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

