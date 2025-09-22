Sciopero studenti in corteo dalla Sapienza a piazza dei Cinquecento

Romadailynews.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma – È partito da pochi minuti il corteo degli studenti della Sapienza, che dalla sede universitaria di piazzale Aldo Moro si stanno dirigendo verso piazza dei Cinquecento, punto di ritrovo indicato dall’Unione sindacale di Base (USB) per lo sciopero generale indetto in solidarietà al popolo palestinese, contro quello che definiscono “genocidio a Gaza”, e a sostegno della Global Sumud Flotilla. Secondo quanto riferito dal collettivo studentesco Cambiare rotta, l’ateneo oggi è rimasto fermo: «L’università è stata bloccata, le lezioni e le biblioteche sono chiuse. In questa giornata di sciopero l’università è stata bloccata. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

sciopero studenti in corteo dalla sapienza a piazza dei cinquecento

© Romadailynews.it - Sciopero, studenti in corteo dalla Sapienza a piazza dei Cinquecento

In questa notizia si parla di: sciopero - studenti

'Sciopero dell'orale', un altro caso di maturandi ribelli. E gli studenti approvano: «L?esame è da rinnovare»

Ricomincia la scuola, oltre 90mila studenti ai banchi. Gli insegnanti: “Sciopero delle gite”

Ricomincia la scuola, oltre 90mila studenti ai banchi. Gli insegnanti: “Sciopero delle gite”

Sciopero generale per Gaza, trasporti pubblici e privati si fermano. Scuola a rischio (anche nidi) - Corteo studentesco partito da piazza Arbarello a Torino; Sciopero per Gaza, sindacati e studenti in piazza a Roma: strade bloccate, corteo dalla Sapienza; Sapienza, blocco contro il genocidio.

sciopero studenti corteo sapienzaSciopero per Gaza, sindacati e studenti in piazza a Roma: bloccata via Cavour, corteo dalla Sapienza - concentramento davanti ai licei fino all’università, migliaia di studenti e lavoratori aderiscono allo sciopero Usb in sostegno della popolazione ... Lo riporta roma.repubblica.it

sciopero studenti corteo sapienzaSciopero generale per Gaza: a Roma chiuse le stazioni metro di Termini, a Torino gli studenti bloccano l'ingresso all'università - Lo sciopero generale indetto per oggi (lunedì 22 settembre) dalle sigle sindacali di base, in segno ... Da leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Studenti Corteo Sapienza