Roma – È partito da pochi minuti il corteo degli studenti della Sapienza, che dalla sede universitaria di piazzale Aldo Moro si stanno dirigendo verso piazza dei Cinquecento, punto di ritrovo indicato dall’Unione sindacale di Base (USB) per lo sciopero generale indetto in solidarietà al popolo palestinese, contro quello che definiscono “genocidio a Gaza”, e a sostegno della Global Sumud Flotilla. Secondo quanto riferito dal collettivo studentesco Cambiare rotta, l’ateneo oggi è rimasto fermo: «L’università è stata bloccata, le lezioni e le biblioteche sono chiuse. In questa giornata di sciopero l’università è stata bloccata. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Sciopero, studenti in corteo dalla Sapienza a piazza dei Cinquecento