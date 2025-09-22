Sciopero Salvini | chiederemo cauzione a chi organizza cortei
Roma, 22 set. (askanews) – “Quelli che hanno assaltato stazioni, bloccato autostrade e porti non hanno a cuore i bambini di Gaza e la fine delle guerre ma vogliono lo scontro sociale. Nelle prossime settimane sono già in calendario altri 44 scioperi tra generali e locali. Sono lavoratori anche gli italiani che oggi sono rimasti a piedi, le decine di poliziotti mandati in ospedale: impediremo che si ripeta e chiederemo una cauzione a chi organizza cortei e manifestazioni, in caso di danni pagheranno di tasca loro”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, al Tg1. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
