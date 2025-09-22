Sciopero pro-Palestina guerriglia urbana a Milano | Stazione Centrale presa d’assalto

Milano, 22 settembre 2025 – Milano è stata teatro di violenti scontri tra manifestanti filo-palestinesi e forze dell’ordine. Una sessantina di agenti risultano contusi, 23 dei quali hanno già ricevuto un referto medico, mentre altri quaranta sono ancora in attesa di valutazione. Le tensioni sono esplose davanti alla Stazione Centrale, dove la polizia in assetto antisommossa ha cercato di impedire l’ingresso del corteo. I manifestanti hanno tentato di accedere allo scalo attraverso la metropolitana, venendo respinti con manganelli e lacrimogeni. Nel grande atrio, le nuvole di gas hanno intrappolato per diversi minuti anche alcuni viaggiatori, tra cui persone anziane, bloccate nella Galleria delle Carrozze. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: sciopero - palestina

Medici e infermieri del Monaldi sono in sciopero della fame per la Palestina

Sciopero dei trasporti di 24 ore "per la Palestina", pioggia di critiche dall'utenza

Sciopero generale per la Palestina del 22 settembre: autobus a rischio

Sciopero per Gaza, a Roma in migliaia per la Palestina libera: "Bisognerebbe bloccare tutto il mondo" “Mi sono assentata dal lavoro - spiega Anna Maria - perché non ce la faccio più a seguire tutto quello che sta accadendo, questo genocidio è insopportabile” - facebook.com Vai su Facebook

Milano, sciopero per la Palestina: più di 50mila persone previste, nonostante la pioggia - X Vai su X

Sciopero generale per Gaza, a Milano violenti scontri manifestanti-forze ordine. DIRETTA; Cortei per Gaza, tensioni tra manifestanti e forze dell'ordine in tutta Italia - Schelin a Meloni: Condanniamo le violenze di Milano, lo abbiamo sempre fatto, siamo contro la violenza politica. Aspettiamo che Meloni condanni i crimini di Netanyahu a Gaza; Sciopero Gaza, oggi l’Italia in piazza. Milano, scontri con la polizia. Bologna, bloccata la A14.

Sciopero per Gaza, scontri tra pro Pal e polizia a Milano. Tangenziale bloccata a Roma - A Napoli e Torino a fuoco immagini di Meloni e Netanyahu Scontri a Milano con gue ... Da adnkronos.com

Milano Centrale presa d'assalto, manifestazione Pro Pal sfocia in guerriglia urbana (VIDEO) - La giornata di sciopero per la Palestina si è trasformata in una guerriglia urbana a Milano, con la Stazione Centrale divenuta epicentro di scontri e devastazioni. Scrive giornalelavoce.it