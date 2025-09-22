Sciopero pro-Pal | Italia bloccata La mappa delle proteste città per città
Lo sciopero per Gaza indetto per oggi - 22 settembre - ha bloccato quasi tutto il Paese. Tra manifestazioni, blocchi stradali, occupazioni e scontri nelle stazioni, le maggiori città italiane sono sotto ostaggio dei manifestanti pro-Pal. Genova. In 20mila hanno invaso le strade della città della Lanterna in sostegno della Flotilla di Greta&Co. Partiti dalla zona del porto a San Benigno, il corteo si è poi diretto verso il centro al grido di " Stop ai traffici di armi nei porti ". A fare i padroni di casa sono stati i lavoratori portuali che - come ribadito più volte - hanno voluto dire " basta alla complicità con Israele ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In tutta Italia è in corso lo sciopero generale indetto dai sindacati di base in solidarietà con Gaza. La mobilitazione coinvolge tutti i settori: trasporti pubblici locali, ferrovie, porti, scuole e servizi pubblici. Oltre 30 mila i partecipanti a Roma.
Cortei per Gaza, tensioni tra manifestanti e forze dell'ordine in tutta Italia - Schelin a Meloni: Condanniamo le violenze di Milano, lo abbiamo sempre fatto, siamo contro la violenza politica. Aspettiamo che Meloni condanni i crimini di Netanyahu a Gaza; Sciopero Gaza, oggi l’Italia in piazza. Milano, scontri con la polizia. Bologna, bloccata la A14; L'Italia in piazza per Gaza, c'è lo sciopero generale. Scontri a Milano, bloccata l'Autostrada a Bologna.
