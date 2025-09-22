Lo sciopero per Gaza indetto per oggi - 22 settembre - ha bloccato quasi tutto il Paese. Tra manifestazioni, blocchi stradali, occupazioni e scontri nelle stazioni, le maggiori città italiane sono sotto ostaggio dei manifestanti pro-Pal. Genova. In 20mila hanno invaso le strade della città della Lanterna in sostegno della Flotilla di Greta&Co. Partiti dalla zona del porto a San Benigno, il corteo si è poi diretto verso il centro al grido di " Stop ai traffici di armi nei porti ". A fare i padroni di casa sono stati i lavoratori portuali che - come ribadito più volte - hanno voluto dire " basta alla complicità con Israele ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sciopero pro-Pal: Italia bloccata. La mappa delle proteste città per città