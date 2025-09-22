Sciopero pro Pal al porto tensioni tra polizia e manifestanti
Un centinaio giovani, dopo avere percorso via Domenico Tempio con un corteo non autorizzato, avrebbero tentato di entrare nel porto dall'ingresso della Plaia. Le forze dell'ordine hanno impedito ai manifestanti l'accesso all'area portuale contenendo i manifestanti e allontanandoli. Le tensioni. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Porto di Livorno, guardie giurate in sciopero: stop ai controlli, disagi per i passeggeri dei traghetti
Porto, cinque giorni di sciopero al terminal Bettolo
Tre container pieni di armi, nuovo sciopero in porto
Trieste, in migliaia al porto per la Palestina: presidio e sciopero contro la guerra FOTO e ARTICOLO - - > https://triestecafe.it/it/news/politica/trieste-in-migliaia-al-porto-per-la-palestina-presidio-e-sciopero-contro-la-guerra-video.html - facebook.com Vai su Facebook
$Gaza , a $Genova porto bloccato per lo sciopero Usb, migliaia ai cortei - X Vai su X
Cortei per Gaza: scontri a Milano, bloccata A14 a Bologna. In diretta le immagini da Roma - Sala: Vandalismo dei violenti non aiuta causa palestinese; Sciopero generale per Gaza, a Milano e Marghera scontri manifestanti-forze ordine. DIRETTA; Sciopero pro Pal: in tremila a Varco porto di Trieste.
Catania, sciopero Pro Pal: tensione tra manifestanti e polizia - CATANIA – Tensioni tra forze dell’ordine e manifestanti Pro Pal a Catania nella zona del Faro Biscari. livesicilia.it scrive
Lo sciopero Pro Pal paralizza l'Italia: scontri a Milano, bloccata l'autostrada a Bologna. A Trieste sassi contro la polizia | Diretta - Dallo sciopero generale in solidarietà a Gaza cortei e blocchi in tutta Italia: stazioni occupate, porti fermi e disagi nei trasporti. Scrive ilgiornale.it