Sciopero Pro Gaza Usb Puglia | Nei trasporti adesione dei lavoratori fino al 70%

Baritoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si attesterebbe intorno al 70% l'adesione allo sciopero dal lavoro nel settore trasporti in Puglia, programmato per oggi, lunedì 22 settembre. La manifestazione è stata indetta a sostegno della popolazione di Gaza. I dati sull'astensione dal lavoro del personale Stp Bari, Lecce, Brindisi e. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sciopero - gaza

"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita

"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Sciopero generale per Gaza, trasporti pubblici e privati si fermano. Scuola a rischio (anche nidi) - Un momento della manifestazione per Gaza a Palermo; Sciopero generale per Gaza, l’impatto sui servizi. Manifestazione a Roma; Sciopero generale per Gaza, da treni a scuola: settori a rischio stop oggi 22 settembre.

sciopero pro gaza usbSciopero generale per Gaza: a Roma chiuse le stazioni metro di Termini, a Torino gli studenti bloccano l'ingresso all'università - Lo sciopero generale indetto per oggi (lunedì 22 settembre) dalle sigle sindacali di base, in segno ... Riporta leggo.it

sciopero pro gaza usbSciopero Pro Gaza, Usb Puglia: "Nei trasporti adesione dei lavoratori fino al 70%" - I primi dati, riportati dai rappresentanti della sigla sindacale, si riferirebbero al personale Stp Bari, Lecce, Brindisi e Ferrovie Appulo Lucane ... Scrive baritoday.it

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Pro Gaza Usb