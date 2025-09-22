Sciopero pro Gaza manifestanti bloccano tangenziale Roma

Decine di migliaia di manifestanti pro Palestina hanno invaso le strade di Roma e bloccato la tangenziale in entrambi i sensi. Centinaia di automobilisti sono rimasti fermi nel traffico, alcuni hanno applaudito e suonato i clacson in segno di sostegno. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Sciopero pro Gaza, manifestanti bloccano tangenziale Roma

"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita

"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Lo sciopero pro Gaza manda in tilt la logistica italiana Oggi una giornata di caos. Particolare impatto sul sistema del trasporto merci #sciopero #gaza #logistica @raffaelaqu - X Vai su X

Local Team. . LIVE Sciopero generale per Gaza, manifestazioni in tutta Italia: diretta video - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero per Gaza: guerriglia a Milano, cariche anche a Bologna. Meloni: Indegne violenze; La manifestazione pro Gaza blocca il porto: almeno 15mila persone in corteo a Marghera; Come va lo sciopero per Gaza: le immagini dalle proteste in tutta Italia.

Sciopero per Gaza, scontri tra pro Pal e polizia a Milano. Tangenziale bloccata a Roma - A Napoli e Torino a fuoco immagini di Meloni e Netanyahu Scontri a Milano con gue ... Riporta adnkronos.com

Sciopero per Gaza, i ProPal bloccano la Tangenziale di Roma. Fermi per le violenze di Milano - Stazioni prese d’assalto, vetri rotti e cassonetti dei rifiuti dati alle fiamme. Scrive iltempo.it