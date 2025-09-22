Sciopero per la Palestina Usb | Siamo mezzo milione in tutta Italia questo è un avviso di sfratto per il governo

Circa 100mila persone, secondo gli organizzatori, sono scese in piazza nella capitale per portare solidarietà al popolo palestinese, ormai da due anni sotto il fuoco dell’esercito israeliano. “Non riusciamo neppure a capire quanti siamo – dice Massimo Pedretti, esecutivo nazionale Usb – perché la piazza è piena, ma anche le vie limitrofe sono bloccate. La protesta di oggi è un foglio di via per il governo, incapace di prendere posizione nei confronti del più grande e orrendo sterminio dell’era moderna.”Lo sciopero, indetto da Usb, è iniziato a piazza dei Cinquecento intorno alle 11. A incrociare le braccia diverse associazioni e realtà, compresi gli studenti medi e universitari, che in mattinata avevano bloccato gli ingressi de La Sapienza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sciopero per la Palestina, Usb: “Siamo mezzo milione in tutta Italia, questo è un avviso di sfratto per il governo”

