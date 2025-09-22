Sciopero per Gazablocco a Porto Genova

9.00 Al via lo sciopero generale per Gaza indetto dai sindacati di base. A Genova bloccato il varco portuale Albertazzi, dove è attesa una nave che dovrebbe portare a Israele dei container. "Lo sciopero avrà anche funzione di presidiare e impedire eventuali carichi", comunica l'Usb. Corteo cittadino slitta al pomeriggio per maltempo, mentre gli studenti sfilano stamane. A Torino gli universitari bloccano l' accesso al campus: "Fermiamo le scuole, le città, il mondo", dicono. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

