Sciopero per Gaza ventimila a Venezia verso il porto | a Milano e Genova la pioggia non ferma i cortei di studenti e lavoratori

Manifestazioni al via in 80 città, anche sotto la pioggia battente, per esprimere la vicinanza alla Global sumud flotilla in rotta verso Gaza e spronare i governi ad interrompere la mattanza di Israele nella Striscia. Già in mattinata gli attivisti e i lavoratori pro Palestina hanno bloccato il porto di Livorno, la pioggia non li ha fermati: i manifestanti hanno continuato l’azione di protesta cantando Bella Ciao e sventolando bandiere della Palestina. Il via alla manifestazione dal porto di Genova – Lo sciopero generale proclamato dai sindacati di base della sigla Usb è stato ispirato anche dagli appelli dei lavoratori del porto di Genova: da lì sono partite le manifestazioni odierne, con il blocco dei varchi in via Albertazzi e San Benigno da parte di almeno 600 lavoratori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sciopero per Gaza, ventimila a Venezia verso il porto: a Milano e Genova la pioggia non ferma i cortei di studenti e lavoratori

