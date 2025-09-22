Sciopero per Gaza studenti occupano la facoltà di Lettere alla Sapienza
“Ci riprendiamo gli spazi che questa università ha voluto negarci. Resteremo qui questa notte per tenere alta l’attenzione sul genocidio in atto a Gaza”. Così gli studenti di Cambiare rotta che, dopo il corteo cittadino a Roma conclusosi a La Sapienza hanno fatto ingresso nella facoltà di Lettere occupandola. Oltre a Cambiare Rotta, varie realtà studentesche come il collettivo Zaum hanno deciso di rimanere per la notte in un’aula. Attualmente all’interno della facoltà sono presenti un centinaio di persone che si mischiano ai tanti studenti che nel frattempo stanno sostenendo gli esami. Le forze dell’ordine al momento monitorano la situazione dall’esterno. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: sciopero - gaza
"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita
"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Lo sciopero pro Gaza manda in tilt la logistica italiana Oggi una giornata di caos. Particolare impatto sul sistema del trasporto merci #sciopero #gaza #logistica @raffaelaqu - X Vai su X
Local Team. . LIVE Sciopero generale per Gaza, manifestazioni in tutta Italia: diretta video - facebook.com Vai su Facebook
Cortei per Gaza, tensioni tra manifestanti e forze dell'ordine in tutta Italia - Manifestanti entrano a La Sapienza e occupano Lettere; Sciopero per Gaza, studenti occupano la facoltà di Lettere alla Sapienza; Sciopero generale per Gaza, a Milano violenti scontri manifestanti-forze ordine. DIRETTA.
Sciopero per Gaza, occupata la facoltà di Lettere a La Sapienza VIDEO - Resteremo qui questa notte per tenere alta l’attenzione sul genocidio in atto a ... Riporta ilgazzettino.it
Il Veneto si ferma per Gaza. A Venezia studenti occupano l'Università e accusano il Governo Meloni - Atto d'accusa dei manifestanti contro il Governo, colpevole di sostenere Israele attraverso l'invio di armi, intelligence e supporto logistico ... Secondo rainews.it