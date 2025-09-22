“Ci riprendiamo gli spazi che questa università ha voluto negarci. Resteremo qui questa notte per tenere alta l’attenzione sul genocidio in atto a Gaza”. Così gli studenti di Cambiare rotta che, dopo il corteo cittadino a Roma conclusosi a La Sapienza hanno fatto ingresso nella facoltà di Lettere occupandola. Oltre a Cambiare Rotta, varie realtà studentesche come il collettivo Zaum hanno deciso di rimanere per la notte in un’aula. Attualmente all’interno della facoltà sono presenti un centinaio di persone che si mischiano ai tanti studenti che nel frattempo stanno sostenendo gli esami. Le forze dell’ordine al momento monitorano la situazione dall’esterno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sciopero per Gaza, studenti occupano la facoltà di Lettere alla Sapienza