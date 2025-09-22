Sciopero per Gaza stasera in marcia anche i dipendenti laici del Vaticano

(Adnkronos) – I dipendenti laici del Vaticano si uniscono "all’appello di pace che anche ieri il Papa ha lanciato all’Angelus. Ci riconosciamo pienamente nelle sue parole: 'Non c’è futuro basato sulla violenza, sull’esilio forzato, sulla vendetta. I popoli hanno bisogno di pace: chi li ama veramente, lavora per la pace'". Anche per questo, "visto il . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita

"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Sciopero nazionale per Gaza: disagi nel trasporto locale, porti, ferrovie e università. Cortei e blocchi in 75 città. Salvini: “Adesione sotto il 7%. Numeri in calo rispetto alle ultime mobilitazioni” - X Vai su X

Local Team. . LIVE Sciopero generale per Gaza, manifestazioni in tutta Italia: diretta video - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero per Gaza, manifestanti sui binari a Napoli: forti ritardi. Studenti in corteo nelle città - Gaza, corteo invade sgc a Pisa, strada bloccata verso mare; Sciopero per Gaza, stasera in marcia anche i dipendenti laici del Vaticano; L'Italia in piazza per Gaza, al via lo sciopero generale. Chi si ferma, settore per settore.

L'Italia in piazza per Gaza, al via lo sciopero generale. Chi si ferma, settore per settore - Dai treni alle scuole, dal trasporto locale alla sanità, a rischio stop numerosi servizi. Riporta ansa.it

Sciopero per Gaza, ventimila a Venezia verso il porto: a Milano e Genova la pioggia non ferma i cortei di studenti e lavoratori - A Torino e Bologna studenti bloccano ingressi universitari: "Stop al genocidio" ... Secondo ilfattoquotidiano.it