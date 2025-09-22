Sciopero per Gaza si ferma l' Italia

11.46 Almeno 60 i cortei organizzati in molte città italiane nell'ambito dello sciopero generale indetto dal sindacato Usb a sostegno del popolo palestinese e delle missioni umanitarie. A Roma migliaia tra studenti e operai hanno riempito Piazza dei Cinquecento. Trasporti in tilt a Milano e altrove. Nel Fiorentino cortei hanno paralizzato il casello A1 di Calenzano. Manifestanti in piazza per protestare a Palermo e e a Cagliari. Per Gaza si ferma anche la Puglia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it