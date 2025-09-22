Sciopero per Gaza si ferma l' Italia
11.46 Almeno 60 i cortei organizzati in molte città italiane nell'ambito dello sciopero generale indetto dal sindacato Usb a sostegno del popolo palestinese e delle missioni umanitarie. A Roma migliaia tra studenti e operai hanno riempito Piazza dei Cinquecento. Trasporti in tilt a Milano e altrove. Nel Fiorentino cortei hanno paralizzato il casello A1 di Calenzano. Manifestanti in piazza per protestare a Palermo e e a Cagliari. Per Gaza si ferma anche la Puglia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: sciopero - gaza
"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita
"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Gli studenti universitari in sciopero per Gaza a Torino https://lastampa.it/torino/2025/09/22/video/gli_studenti_universitari_in_sciopero_per_gaza_a_torino-15319302/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X
Local Team. . LIVE Sciopero generale per Gaza, manifestazioni in tutta Italia: diretta video - facebook.com Vai su Facebook
L'Italia in piazza per Gaza, al via lo sciopero generale. Chi si ferma, settore per settore; Sciopero 22 settembre, oggi l'Italia si ferma per Gaza: da treni a bus e scuola, i servizi a rischio; Sciopero generale per Gaza, trasporti pubblici e privati si fermano. Scuola a rischio (anche nidi) - Presidio organizzato dall'Usb: blocchi al varco del porto di Livorno.
Sciopero generale per Gaza, l’Italia si ferma: “Una giornata senza precedenti” - La prima grande mobilitazione del Paese per la pace a Gaza coinvolge tutti i settori pubblici e privati, dall'istruzione, alla sanità alla ... Come scrive ildigitale.it
“Blocchiamo tutto”, l’Italia oggi si ferma per Gaza: sciopero trasporti, scuola, manifestazioni in almeno 75 città - Il 22 settembre sciopero generale per Gaza: trasporti, scuole, sanità e porti si fermano. Si legge su blitzquotidiano.it