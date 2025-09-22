Sciopero per Gaza si ferma l' Italia | bloccati i porti la A1 a Bologna scontri in stazione a Milano

Giornata di protesta nazionale di 24 ore indetta da Usb e dai sindacati di base in solidarietà alla popolazione civile palestinese della Striscia di Gaza. Manifestazioni in 75 città. Tutti gli orari della protesta, dalla scuola ai trasporti.

"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita

"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Sciopero per Gaza, Zerocalcare: "La gente si dà strumenti che gli Stati non danno"

Durante il corteo romano dello sciopero generale per Gaza uno degli interventi più apprezzati è stato quello di un pompiere. «Non siamo supereroi», ha detto davanti alla folla, ricordando che ogni lavoratore può fare la differenza aderendo allo sciopero.

L'Italia in piazza per Gaza, al via lo sciopero generale. Chi si ferma, settore per settore; Cortei per Gaza. Tensioni tra manifestanti e Forze dell'Ordine in tutta Italia - Manifestanti entrano a La Sapienza e occupano Lettere; Sciopero 22 settembre, oggi l'Italia si ferma per Gaza: da treni a bus e scuola, i servizi a rischio.

Manifestazione per Gaza: a Milano la pioggia non ferma le migliaia di persone scese in piazza per lo sciopero generale - Da Cadorna alla stazione Centrale hanno marciato migliaia di persone.

"Blocchiamo tutto", l'Italia oggi si ferma per Gaza: sciopero trasporti, scuola, manifestazioni in almeno 75 città - Il 22 settembre sciopero generale per Gaza: trasporti, scuole, sanità e porti si fermano.