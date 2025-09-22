Sciopero per Gaza scontri a Milano tra manifestanti e polizia
Scontri a Milano durante la manifestazione a sostegno di Gaza in zona Centrale tra manifestanti e polizia. I manifestanti hanno provato dalle scale a raggiungere la stazione e sono stati bloccati dalla polizia, entrando in contatto con le forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita
"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Sciopero per Gaza, migliaia al corteo di Milano. Disagi sui regionali e nel trasporto pubblico
LA DIRETTA | L'Italia scende in piazza per Gaza, in corso lo sciopero generale. Cortei e presidi in oltre 70 città #ANSA
Sciopero generale per Gaza, in 30mila al corteo di Roma. Scontri a Milano; Cortei per Gaza: manifestanti sui binari a Torino, scontri a Milano, bloccata autostrada a Bologna - A Catania tensioni tra polizia e manifestanti; L’Italia si ferma per Gaza, scontri a Milano.
Sciopero oggi per Gaza, scontri in stazione a Milano: caos e cariche. Bologna, autostrada bloccata. Idranti sui manifestanti a Marghera - Lo sciopero generale indetto per lunedì dalle sigle sindacali di base, in segno di solidarietà con ... ilmattino.it scrive
ProPal scatenati, assalto alla stazione di Milano: scontri con la polizia. Odio e violenza da Roma a Napoli - Tensione questa mattina, durante il corteo per Gaza a Milano, quando un gruppo di manifestanti ha dato l'assalto alla Stazione Centrale ed ... Come scrive iltempo.it