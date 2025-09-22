sciopero per gaza scontri a milano tra manifestanti e polizia

Scontri a Milano durante la manifestazione a sostegno di Gaza in zona Centrale tra manifestanti e polizia. I manifestanti hanno provato dalle scale a raggiungere la stazione e sono stati bloccati dalla polizia, entrando in contatto con le forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

