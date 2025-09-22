Sciopero per Gaza | scontri a Milano stazione bloccata Bologna autostrada invasa e Roma Meloni | Immagini indegne di teppisti

Violenti scontri, soprattutto a Milano, Bologna e Roma durante lo sciopero e le manifestazioni per Gaza. A Milano, dopo che le forze dell'ordine si sono mosse dalla Stazione centrale con un fitto lancio di lacrimogeni, i manifestanti hanno reagito con un lancio di pietre fermando l'avanzata di quattro camionette della polizia, costruendo anche delle barricate con bidoni della spazzatura, biciclette e altro in via Vittor Pisani, il lungo viale che porta alla stazione. La circolazione delle auto verso la stazione è bloccata da piazza della Repubblica e tutti i commercianti hanno abbassato le saracinesche L'articolo Sciopero per Gaza: scontri a Milano (stazione bloccata), Bologna (autostrada invasa) e Roma. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Sciopero per Gaza: scontri a Milano (stazione bloccata), Bologna (autostrada invasa) e Roma. Meloni: “Immagini indegne di teppisti”

