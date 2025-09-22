Scontri in stazione Centrale a Milano durante la manifestazione in occasione dello sciopero per Gaza e la Palestina in zona Centrale. I manifestanti hanno provato dalle scale a raggiungere la stazione e sono stati bloccati dalla polizia, entrando in contatto con le forze dell’ordine. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sciopero per Gaza, scontri a Milano in Centrale tra manifestanti e polizia