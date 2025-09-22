Sciopero per Gaza scontri a Milano in Centrale tra manifestanti e polizia
Scontri in stazione Centrale a Milano durante la manifestazione in occasione dello sciopero per Gaza e la Palestina in zona Centrale. I manifestanti hanno provato dalle scale a raggiungere la stazione e sono stati bloccati dalla polizia, entrando in contatto con le forze dell’ordine. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita
"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Sciopero pro Gaza a Torino, bruciano le foto di Meloni e Netanyahu. Bloccati i binari a Porta Nuova https://lastampa.it/torino/2025/09/22/video/sciopero_pro_gaza_a_torino_bruciano_le_foto_di_meloni_e_netanyahu_bloccati_i_binari_a_porta_nuova-153195 - X Vai su X
Local Team. . LIVE Sciopero generale per Gaza, manifestazioni in tutta Italia: diretta video - facebook.com Vai su Facebook
Cortei per Gaza: manifestanti sui binari a Torino, scontri a Milano, bloccata autostrada a Bologna - Sciopero per Gaza: nelle piazze italiane cortei e sit-in. A Milano scontri manifestanti - polizia (Video); Sciopero generale per Gaza, in corso manifestazioni e cortei in tutta Italia. DIRETTA; Sciopero per Gaza, almeno 100 mila manifestanti in tutta Italia. Cariche della polizia in Stazione Centrale,….
Sciopero oggi per Gaza, migliaia in piazza per lo sciopero generale. Milano, tensioni in stazione Centrale. Bologna: bloccatate tangenziale e autostrada - Lo sciopero generale indetto per lunedì dalle sigle sindacali di base, in segno di solidarietà con ... ilmessaggero.it scrive
Sciopero generale per Gaza, a Milano momenti di tensione manifestanti-Polizia. DIRETTA - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero generale per Gaza, a Milano momenti di tensione manifestanti- Segnala tg24.sky.it