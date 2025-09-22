Manifestazioni in tutta Italia oggi in occasione dello sciopero per Gaza, che ha portato in piazza decine di migliaia di persone da Nord a Sud in tutte le principali città per chiedere lo stop alla drammatica situazione della popolazione di Gaza. Ma mentre a Roma tutto è filato liscio nonostante decine di migliaia di persone abbiano anche invaso un tratto di Tangenziale e poi la via Tiburtina, non così a Milano e a Bologna dove, soprattutto nel capoluogo lombardo, ci sono state scene di guerriglia con la polizia in tenuta antisommossa nella zona della Stazione Centrale. Grandi manifestazioni hanno invaso anche le strade di Napoli e Torino. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sciopero per Gaza, scontri a Milano, cortei e strade bloccate – la giornata in 10 foto