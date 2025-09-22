Sciopero per Gaza scontri a Milano cortei e strade bloccate – la giornata in 10 foto
Manifestazioni in tutta Italia oggi in occasione dello sciopero per Gaza, che ha portato in piazza decine di migliaia di persone da Nord a Sud in tutte le principali città per chiedere lo stop alla drammatica situazione della popolazione di Gaza. Ma mentre a Roma tutto è filato liscio nonostante decine di migliaia di persone abbiano anche invaso un tratto di Tangenziale e poi la via Tiburtina, non così a Milano e a Bologna dove, soprattutto nel capoluogo lombardo, ci sono state scene di guerriglia con la polizia in tenuta antisommossa nella zona della Stazione Centrale. Grandi manifestazioni hanno invaso anche le strade di Napoli e Torino. 🔗 Leggi su Lapresse.it
"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita
"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Sciopero per Gaza, Meloni: "Sedicenti 'pacifisti', immagini scontri indegne"
Durante il corteo romano dello sciopero generale per Gaza uno degli interventi più apprezzati è stato quello di un pompiere. «Non siamo supereroi», ha detto davanti alla folla, ricordando che ogni lavoratore può fare la differenza aderendo allo sciopero.
L'Italia in piazza per Gaza, c'è lo sciopero generale. Scontri a Milano, bloccata l'Autostrada a Bologna; Sciopero generale per Gaza, violenti scontri a Milano. Meloni: immagini indegne, tutti condannino; Sciopero generale per Gaza, a Milano violenti scontri manifestanti-forze ordine. DIRETTA.
Sciopero per Gaza, scontri tra pro Pal e polizia a Milano. Tangenziale bloccata a Roma - A Napoli e Torino a fuoco immagini di Meloni e Netanyahu
Sciopero per Gaza in diretta, l'Italia in corteo: pesanti scontri a Milano, bloccate la stazione Termini a Roma e l'autostrada a Bologna