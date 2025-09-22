Sciopero per Gaza Roma si ferma Trasporti scuole e servizi fermi | le manifestazioni in città

Sono almeno 20mila le persone si sono ritrovate in piazza dei Cinquecento a Roma per lo sciopero generale indetto dall'Unione sindacale di base per Gaza. La piazza, a cui hanno aderito diverse organizzazioni palestinesi e studentesche, già prima delle 11, orario di inizio della manifestazione, si. 🔗 Leggi su Romatoday.it