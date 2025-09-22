Sciopero per Gaza Roma si ferma Trasporti scuole e servizi ferme | le manifestazioni in città
Migliaia di persone si sono ritrovate in piazza dei Cinquecento a Roma per lo sciopero generale indetto dall'Unione sindacale di base per Gaza. La piazza, a cui hanno aderito diverse organizzazioni palestinesi e studentesche, già prima delle 11, orario di inizio della manifestazione, si è. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: sciopero - gaza
"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita
"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Gli studenti universitari in sciopero per Gaza a Torino https://lastampa.it/torino/2025/09/22/video/gli_studenti_universitari_in_sciopero_per_gaza_a_torino-15319302/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X
Local Team. . LIVE Sciopero generale per Gaza, manifestazioni in tutta Italia: diretta video - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero per Gaza, manifestanti sui binari a Napoli: forti ritardi. Studenti in corteo nelle città - Aggiornamento del 22 Settembre delle ore 12:02; L'Italia in piazza per Gaza, al via lo sciopero generale. Chi si ferma, settore per settore; Sciopero per Gaza, Roma si ferma. Trasporti, scuole e servizi ferme: le manifestazioni in città.
Sciopero generale per Gaza, chiusa la fermata della metro di Termini - Lido e la Roma Nord, cancellazione di diversi treni regionali e ritardi di più di un ora anche sull'alta velocità, difficile trovare i taxi. Segnala rainews.it
L'Italia in piazza per Gaza, al via lo sciopero generale. Chi si ferma, settore per settore - Dai treni alle scuole, dal trasporto locale alla sanità, a rischio stop numerosi servizi. Scrive ansa.it