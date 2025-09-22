Sciopero per Gaza | più di 500 studenti alla manifestazione
A Salerno oltre 500 studenti hanno partecipato allo sciopero generale in solidarietà con la Palestina e con la Global Sumud Flotilla. La manifestazioneIl corteo è partito dalla spiaggia di Santa Teresa ed è arrivato al porto, dove si è svolto un presidio. "Il porto di Salerno non può continuare a. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
