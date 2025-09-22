Sciopero per Gaza Napoli | manifestanti irrompono nella stazione centrale
Momenti di tensione a Piazza Garibaldi, a Napoli, durante lo sciopero per Gaza, quando i manifestanti hanno provato a fare irruzione all’interno della Stazione Centrale di Napoli. All’arrivo del corteo, gli addetti alla sicurezza della stazione hanno immediatamente chiuso le porte d’accesso. I manifestanti hanno quindi iniziato a battere contro le porte a vetri affinché venissero aperte. Dopo pochi momenti di tensione è stato dato il lasciapassare al corteo, che è quindi entrato nella stazione. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: sciopero - gaza
"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita
"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Lo sciopero per Gaza, di lunedì, chiamato da una sigla minore, è un successo enorme che travalica sigle, posizionamenti. Una mobilitazione enorme e positiva. I titoli dei 3 principali quotidiani italiani sono sulla stazione di Milano e l'autostrada di Bologna. Pro - X Vai su X
Local Team. . LIVE Sciopero generale per Gaza, manifestazioni in tutta Italia: diretta video - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero per Gaza, manifestanti irrompono nella stazione centrale di Napoli; Sciopero Gaza, in migliaia a Napoli: occupati binari in Stazione, applausi alla folla in strada; Sciopero per Gaza, a Napoli manifestanti sfondano il blocco e occupano la stazione centrale: tensione con la….
Sciopero Gaza: a Napoli manifestanti bruciano foto Meloni e Netanyahu - Circa 50mila persone, secondo gli organizzatori, hanno manifestato tra le strade del centro di Napoli per chiedere lo "stop al genocidio" in atto a Gaza, in ... Come scrive lapresse.it
Sciopero per Gaza, Napoli: manifestanti irrompono nella stazione centrale - (LaPresse) Momenti di tensione a Piazza Garibaldi, a Napoli, durante lo sciopero per Gaza, quando i manifestanti hanno provato a fare ... Riporta stream24.ilsole24ore.com