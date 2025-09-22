Momenti di tensione a Piazza Garibaldi, a Napoli, durante lo sciopero per Gaza, quando i manifestanti hanno provato a fare irruzione all’interno della Stazione Centrale di Napoli. All’arrivo del corteo, gli addetti alla sicurezza della stazione hanno immediatamente chiuso le porte d’accesso. I manifestanti hanno quindi iniziato a battere contro le porte a vetri affinché venissero aperte. Dopo pochi momenti di tensione è stato dato il lasciapassare al corteo, che è quindi entrato nella stazione. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sciopero per Gaza, Napoli: manifestanti irrompono nella stazione centrale